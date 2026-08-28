Malatya'da fuhuş operasyonu: 12 mağdur kadın kurtarıldı, 1 tutuklama

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'da polis ekiplerinin "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarına yönelik düzenlediği operasyonda 12 mağdur kadın tespit edildi. Gözaltına alınan işletme sahibi M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarına yönelik çalışma yürüttü. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda M.K. isimli şüphelinin söz konusu suçlarla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Şüpheliye ait bir iş yeri ile bir araçta yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek, 1 kamera kayıt cihazı, 1 dizüstü bilgisayar, 1 cep telefonu, 3 ajanda, 1 muşta, 50 bin 400 lira ile 200 dolar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 12 mağdur kadın tespit edildi. İşletme sahibi M.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: ANKA