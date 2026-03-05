Haberler

Freni Patlayan Kamyon Eve Girdi: Sürücü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde freni patlayan bir kamyon, yol kenarındaki bir eve çarparak durdu. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde freni patlayan kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tek katlı bir eve çarptı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Fırıncı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ağır yüklü bir kamyon, freni patlayınca kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kamyon, yol kenarında bulunan tek katlı bir eve çarparak durabildi.

Kazanın ardından araç içerisinde sıkışan sürücü için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza sırasında evde yaşayan vatandaşların farklı bir odada olmaları olası bir facianın önüne geçti.

Evde büyük çapta maddi hasar oluşurken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
