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Malatya'da Depremzede Çiftlere Çeyiz Yardımları Ulaştı

Malatya'da Depremzede Çiftlere Çeyiz Yardımları Ulaştı
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Malatya'da 'Yuvalar Kuruyoruz' projesi kapsamında depremzede 100 çift için Konya'dan çeyiz yardımları yola çıktı. Yardımlar, toplu nikah ve düğün töreni için hazırlanarak tırlarla Malatya'ya ulaştırılacak.

" Malatya'da Yuvalar Kuruyoruz" projesi çerçevesinde nikah ve düğünleri yapılacak olan depremzede 100 çiftin çeyiz yardımları Konya'dan Malatya'ya tırlarla yola çıktı.

Konya İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı ve Mehir Aile Derneği katkılarıyla Malatya'da düzenlenecek olan toplu nikah ve düğün töreniyle evlenecek 100 çift için hazırlanan ayni yardımlar Konya'da Malatya'daki çiftlere ulaştırılmak üzere tırlarla yola çıktı. Yardımların yola çıkması dolayısıyla Panorama Konya Müzesi önünde uğurlama programı düzenlendi.

"130 kalemden oluşan 21 bin 240 parça ayni yardım bulunmaktadır"

Mehir Vakfı Konya İl Temsilcisi Abdullah Şafak, Konya'dan Malatya'ya kardeşlik köprüsünü güçlendirmek istediklerini belirtti. Şafak, hazırladıkları ayni yardım araçlarında, ihtiyaç sahibi 100 nişanlı çifte dağıtılmak üzere hazırlanan malzemelerle ilgili bilgi vererek, "Malatya'da yaşayan ihtiyaç sahibi ve nişanlı 100 çiftimize dağıtılmak üzere; toplamda 19 milyon 214 bin 325 lira değerinde 130 kalemden oluşan 21 bin 240 parça ayni yardım bulunmaktadır" dedi.

"Bu organizasyonlar hayırsever arkadaşlarımızın yardımları ile oluyor"

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öğe ise, "Bu organizasyonlar hayırsever arkadaşlarımızın yardımları ile oluyor. Burada bir ekip çalışıyor. Ben bu ekibinin tamamına hangi noktada hizmet üretmişse hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. TDV Konya Şubesi olarak beyaz eşyalarını almak suretiyle ev eşyalarında özellikle mobilya gibi ağır eşyaları almak suretiyle destekler verdik" şeklinde konuştu.

"Emeği geçenlere Cenab-ı Hak misliyle, kat kat bereketlendirerek ihsan eylesin"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşleyen ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Evliliği kolaylaştırmak şimdilerde çok önemli. Özellikle nüfus artış hızımın Cumhuriyet döneminin en düşük seviyesine düştüğü, yaşlı nüfusumuzun yüzde 10'un üzerine çıktığı, çocuk sayısının da azaldığı, sürekli övündüğümüz genç nüfusu kaybetme riskliyle karşı karşıya kaldığımız bu yıllarda aile kurumun oluşturulmasına destek vermek takdir edilmesi gereken bir iştir. Allah bu konudaki gayretimizi arttırsın. Bu kervanın yola çıkmasında ciddi bir meblağ harcandı. Yaklaşık 20 milyonu bulan ayni çeyiz eşyasından bahsedildi. Bu iyilik kervanının hazırlanmasında emeği geçenlere Cenab-ı Hak misliyle, kat kat bereketlendirerek ihsan eylesin" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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