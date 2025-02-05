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Malatya'da depremde hayatını kaybedenler anılıyor

Malatya'da depremde hayatını kaybedenler anılıyor
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Malatya'da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

Malatya'da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Deprem Şehitliği'ni ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua etti. Özcan, depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyerek, "Deprem şehitlerini hiçbir zaman unutmayacağız" dedi. Yeniden inşa sürecinin devam ettiği Malatya'da deprem sonrası yapılaşmanın önemine dikkat çeken Özcan, "Depreme dayanıklı binalar yaparak, her türlü afet olayına karşı hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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