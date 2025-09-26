Malatya'da Büyü ve Muska İle Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

(MALATYA) - Malatya'da büyü, muska ve medyumluk gibi yöntemlerle 27 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, "muska yapma, büyü bozma, medyumluk ve sözde şifa için kurban kesme" gibi yöntemlerle 27 kişiyi dolandırdığı tespit edilen şüpheliler yakalandı.

Yürütülen teknik ve fiziki takipli çalışmalar sonucunda, şüphelilerin banka hesap hareketlerinde toplam 34 milyon 168 bin TL para girişi olduğu belirlendi. Paranın haksız kazançla elde edildiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, sözde büyü yapımında kullanılan üzerinde Arapça ve eski yazılar bulunan ceylan derisi, yılan derisi, tahta kaşık, bez parçaları, atlet, at nalı ve sabun gibi materyallerin yanı sıra 100 bin dolar nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dini hassasiyetlerini suistimal ederek haksız menfaatlerde bulunan, toplumda korku ve endişe yaratma çabasında olan şahıslara yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.