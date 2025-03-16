Gece kulübünde yangın! En az 50 kişi hayatını kaybetti

Ülke felaketi yaşıyor! Gece kulübünde çıkan yangında 50 kişi öldü
ABD ordusu Yemen'i böyle vurdu! Ölü sayısı 31'e yükseldi

Trump'ın vur emri bölgeyi yangın yerine çevirdi! İşte o görüntüler
Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi

İmza sonrası planı devreye soktular! Mazlum Abdi'ye suikast girişimi
Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti

Vatandaşın kuyruklar oluşturduğu ucuz ete göz diktiler

Malatya'da Bingöllüler İftar Programında Buluştu

Malatya'da Bingöllüler İftar Programında Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da düzenlenen iftar programında Malatyalı ve Bingöllü vatandaşlar bir araya geldi. İşadamı Sedat Alpkıray, Ramazan'ın kardeşlik ve dayanışma ruhunu vurguladı.

Malatya'da yaşayan Bingöllüler düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Ramazan'ın birlik ve dayanışma ruhunun ön plana çıktığı gecede, kardeşlik mesajları verildi.

Düzenlenen iftar programında Malatyalı ve Bingöllü vatandaşlar bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

İftar programında konuşan İşadamı Sedat Alpkıray, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirterek, "Bu mübarek ayda, aynı sofranın etrafında buluşmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Ramazan; kardeşliğin, dostluğun ve birlik olmanın en güzel vesilesidir. Bu gece, hep birlikte aynı duaya amin demek bizler için çok kıymetli. Katılımınızla bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum. İş insanları olarak şahsım, Musa Anşin ve Sebahattin Aratemur'un bu organizasyonuna katılmanız bizleri onurlandırdı" dedi.

Katılımcılar, iftar programında bir araya gelmenin memnuniyetini dile getirirken, organizasyonu düzenleyen iş insanlarına teşekkür etti. Program, dualar eşliğinde sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

"Teşekkürler Solskjaer"
img

Trump'ın vur emri bölgeyi yangın yerine çevirdi! İşte o görüntüler
img

İmza sonrası planı devreye soktular! Mazlum Abdi'ye suikast girişimi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt'ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler

Kadına yaptığını görünce tekme tokat dövüp polise teslim ettiler
Motorkurye çevirip kavgaya dahil oldu, trafikte kuzeninin tartıştığı kişiyi vurdu

Trafikte tartıştığı kişiyi kuzenine vurdurttu! Yol savaş alanına döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor

Bugün 110 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Önce deniz sonra kar topu
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
Hamas'tan ABD'nin Yemen'i vurmasına ilk tepki

Dünya diken üstünde! Yemen saldırısına Hamas da kayıtsız kalmadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.