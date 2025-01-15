Malatya'da Bakır Kablo Hırsızlığı Aydınlatıldı

(MALATYA)- Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, 29 Aralık 2024 tarihinde bir işyerinde yaklaşık 1 milyon değerindeki 2 bin 20 metre uzunluğunda bakır kablo hırsızlığı, Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda aydınlatıldı.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 15 farklı kameraya ait toplam 235 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

13 Ocak 2025 tarihinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüphelilerden M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.