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Malatya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

Malatya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
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Malatya Girişimci İş Adamları Derneği (MAGİNDER) Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda kadınların toplumdaki rolüne ve yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Etkinlikte, kadınların iş ve sosyal hayatta güçlenmesi gerektiği vurgulandı.

Malatya Girişimci İş Adamları Derneği (MAGİNDER) Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir program düzenledi.

Kadınların toplumdaki rolüne dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Malatya İl Emniyet Müdürü'nün eşi Feray Çankal ve çok sayıda kadın katılım sağladı. Programın açılış konuşmasını yapan MAGİNDER Genç ve Kadın Komitesi Başkanı Belkıs Şavata, 8 Mart kadınların anıldığı ve sorunlarının tartışıldığı önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, "Bu özel günde, kadınlarımızın yaşadığı zorluklara dikkat çekmek istiyoruz" dedi.

Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınların toplumdaki yerinin önemine değinerek, "Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Malatya'ya büyük değer katan girişimci kadınlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Baytak, kadınların hayatın her alanında önemli roller üstlendiğini belirterek, "Meslek ve aile hayatınızda huzurlu ve başarılı olmanızı temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Malatya İl Emniyet Müdürü'nün eşi Feray Çankal ise kadınların her zaman desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Kadınlarımız bir gün değil, her gün kıymetlidir. Emniyet Müdürlüğü olarak kadınlarımız için yeni projeler başlattık ve bu tür etkinliklerle onların önemini vurgulamaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinlikte, 6 Şubat depremi sonrası kadınların yaşadığı zorluklar da ele alındı. Belkıs Şavata, "Deprem, kadınlarımızın yaşadığı sorunları daha da derinleştirdi. Bu tür platformların, kadınların yaşadığı zorlukları görünür kılmak açısından önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadınların iş, siyaset ve sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde yer alması gerektiği vurgulanan etkinlik, dayanışma mesajlarıyla sona erdi. Katılımcılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadınların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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