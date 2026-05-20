Malatya Valiliği deprem sonrası son durumu açıkladı

Malatya Valiliği, 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından 68 çağrının ulaştığı kentte 85 vatandaşın hastanelere başvurduğunu, 4 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşanan 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Malatya Valiliği'nden son durumla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 68 ihbar ulaştığı, bunların 28'inin hasar tespit, 40'ının ise bilgi alma amaçlı olduğu kaydedildi. İlk saha incelemelerine göre Yazıhan ilçesi Bereketli ve Sürür mahallelerinde 2 ahırda kısmi çökme, Doğanşehir'de 1 bina ile 1 ahırda kısmi hasar, Arguvan ilçesinde ise 1 istinat duvarında yıkım meydana geldiği tespit edildiği belirtildi. Turgut Özal Üniversitesi'nde asma tavanın kısmen çökmesi sonucu 2 kişinin hafif şekilde yaralandığının ifade edildiği açıklamada, deprem sonrası hastanelere başvuran 85 vatandaştan 4'ünün tedavisinin sürdüğü, can kaybı bulunmadığı açıklandı.

Açıklamada, karayolları ekiplerinin Pütürge-Kubbe Dağı mevkiinde kaya düşmesi nedeniyle yol temizleme çalışmalarına devam ettiği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin ise hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmasına devam edileceği belirtildi. - MALATYA

