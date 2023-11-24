Malatya'da '24 Kasım Öğretmenler Günü' çeşitli etkinliklerle kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü, Malatya'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kentte 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilk program Atatürk Anıtı önünde başladı. Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan program daha sonra Kongre ve Kültür Merkezi salonunda düzenlenen programla devam etti.

Burada bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul ettiği ve '24 Kasım Öğretmenler Günü' olarak kutladığımız bu günde, başta görevleri başında şehit düşmüş öğretmenlerimiz ile 6 Şubat depreminde vefat etmiş öğretmenlerimize rahmet diliyor, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum" dedi.

Asrın felaketinin yaşandığı zorlu bir yılın ardından yeniden toparlanma içerisinde olduklarını belirten Bakır, "Bir iddia ortaya koyma zorunluluğu bu kadim şehrin omuzlarımıza yüklediği ağır bir sorumluluktur. Şairin 'toparlanın gitmiyoruz' diyerek vurguladığı bizlere de derin mesajlar veren bu anlamlı günlerin ışığında şunları söylemek isterim. Öğrenme ve öğretme iştiyakını yitirmiş bir milletin var olan potansiyelini ortaya çıkarması, muasır medeniyetler çağına dair muhayyilesindekilerini var olan sisteme mezc etmesi mümtenidir" ifadelerine yer verdi.

Protokol konuşmalarının ardından program, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgelerinin takdimi, 'İyi ki Öğretmenim' başlıklı anı yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödüllerinin verilmesi, video gösterimi, aday öğretmenlerin yemin töreni ve öğrencilerin şiir dinletileriyle devam etti. - MALATYA