Haberler

Malatya'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İnönü Caddesi’nde törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü, Milli Mücadele'nin 107. yıl dönümünü vurguladı. Program, spor ve folklor gösterileriyle sona erdi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Eradal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İnönü Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İnönü Caddesi üzerinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"19 MAYIS, BİR MİLLETİN AYAĞA KALKIŞIDIR"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, şunları söyledi:

"Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak başlattığı Milli Mücadele'nin 107'nci yıl dönümünü, o günkü heyecan ve aynı tutkuyla kutluyoruz."

19 Mayıs, sadece bir takvim yaprağından ibaret değildir. Bir milletin 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek ayağa kalkışının ve tam bağımsız Türkiye idealinin başlangıç noktasıdır."

Kutlama programı, Kayhan'ın konuşmasının ardından gençlerin gerçekleştirdiği spor ve folklor gösterileriyle sona erdi.

Kaynak: ANKA
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız

İran-ABD savaşını yeniden başlatacak "yeni cephe" tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almus Barajı'nda taşma riski! 15 mahalle ve 7 köy tahliye ediliyor

İlçe diken üstünde! 15 mahalle ve 7 köy tahliye ediliyor
Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu

Göreve iade edilen teğmenin üniforması ikinci kez çıkarıyor
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı

Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek

Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler

Arda'ya akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda

Tam 1 ton 200 kilo! Ekipler hemen el koydu

Tam 1 ton 200 kilo! Ekipler hemen el koydu