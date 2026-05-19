Manchester City’de Pep Guardiola dönemi sona erdi! Yerine çok tanıdık biri geliyor

Manchester City’de Pep Guardiola dönemi sona eriyor. İngiliz devinin, Guardiola’nın yerine eski yardımcısı Enzo Maresca ile 3 yıllık anlaşma sağladığı öne sürüldü.

  • Pep Guardiola, sözleşmesi 2027'ye kadar sürmesine rağmen sezon bitmeden Manchester City'den ayrılma kararı aldı.
  • Manchester City, Guardiola'nın yerine Enzo Maresca ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Enzo Maresca daha önce Manchester City'de Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yaptı.

Manchester City’de tarihi bir dönem sona eriyor. İngiliz devinde Pep Guardiola’nın görevinden ayrılacağı ve yerine Enzo Maresca’nın getirileceği öne sürüldü.

GUARDIOLA DÖNEMİ BİTİYOR

BBC’nin haberine göre Pep Guardiola, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etmesine rağmen sezon bitmeden Manchester City’den ayrılma kararı aldı. İspanyol teknik adamın Bournemouth ve Aston Villa maçlarının ardından kulübe veda edeceği belirtildi.

YERİNE ENZO MARESCA

The Athletic’in haberine göre Manchester City yönetimi, Guardiola’nın yerine Enzo Maresca ile anlaşma sağladı. İtalyan teknik adamın İngiliz deviyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

CITY’YE YABANCI DEĞİL

Enzo Maresca daha önce Manchester City’de Pep Guardiola’nın yardımcısı olarak görev yapmıştı. 46 yaşındaki çalıştırıcı daha sonra Leicester City ve Chelsea’de teknik direktörlük yaptı.

CHELSEA’DEN AYRILMIŞTI

Ocak ayında Chelsea’den ayrılan Maresca, Londra ekibinde bu sezon:

  • 14 galibiyet
  • 7 beraberlik
  • 7 mağlubiyet aldı.

İtalyan teknik adam ayrıca Chelsea ile UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

GUARDIOLA TARİHE GEÇTİ

Pep Guardiola, Manchester City kariyerinde kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri oldu. Başarılı teknik adam İngiliz ekibiyle toplam 20 kupa kazandı.

KAZANDIĞI KUPALAR

Guardiola’nın Manchester City kariyerindeki başarıları:

  • 6 Premier Lig
  • 5 Lig Kupası
  • 3 FA Cup
  • 3 Community Shield
  • 1 Şampiyonlar Ligi
  • 1 UEFA Süper Kupa
  • 1 Kulüpler Dünya Kupası

FUTBOL DÜNYASI ŞAŞKIN

Guardiola’nın ayrılık kararı futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Manchester City’de yeni dönemin nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu oldu.

Alper Kızıltepe
