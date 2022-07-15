Malatya'da 15 Temmuz Kortej Yürüyüşü - Haberler

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Malatya'da 15 Temmuz Kortej Yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı - Selçuk Dönmez - Yerel
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Malatya'da 15 Temmuz Kortej Yürüyüşü 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde Malatya'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.

Malatya'da 15 Temmuz Kortej Yürüyüşü

MALATYA - 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde Malatya'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak akşam saatlerinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Öğretmenevi önünde başlayan korteje Vali Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,AK Parti Malatya Milletvekili MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, MHP Malatya MYK Üyesi Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Aysun Bay karabulut, 2. Ordu Harekat Kurmay Yar başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Zafer, Uğur MTB Başkanı Ramazan Özcan TSO Malatya Şube Başkanı Oğuzhan ata Sadıkoğlu, ESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kortej mehteran eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile birlikte 15 Temmuz Meydanı'na kadar yürürken, gece yarısı kent genelindeki camilerde okunacak sela ile devam edecek etkinliklerin sabahın ilk ışıklarına kadar sürmesi bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Dönmez - Yerel

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