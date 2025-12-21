Haberler

Malatya Atmalılar Derneği'nin 14. Olağan Genel Kurulu'nda derneklerin federasyon çatısı altında birleştirilmesi kararı

Malatya'da Atmalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 14. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Malatya'da Atmalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 14. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda, Anadolu genelinde faaliyet gösteren Atmalılar derneklerinin federasyon çatısı altında birleştirilmesi için çalışma başlatılması kararlaştırıldı.

Yeşilyurt Caddesi Paşaköşkü mevkiinde bulunan Şehit Murat Doğan Çocuk Parkı içerisindeki kafede yapılan genel kurulda divan başkanlığına Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner seçildi. Divan üyeliklerini ise Hasan Hüseyin Gedik ile Ali Düzova üstlendi.

Genel kurulda gündem maddelerinin okunmasının ardından yönetim kurulu, denetim kurulu ve dernek bilançosu oy birliğiyle ibra edildi.

Genel kurulda konuşan Atmalılar Derneği Başkanı Mehmet Ali Başıböyük, depremlerde dernek merkezinin bulunduğu binanın yıkıldığını belirterek, rezerv alan ilan edilen bölgede derneğe ait dairenin yeniden alınması için süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Başıböyük, "Depremler sonrası gelen yardımları depremzede ailelere, yardımı getirenlerle birlikte ulaştırmaya çalıştık. Atmalılar Okulu'nun eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalar yaptık, çatısının yenilenmesine katkı sunduk. Bir hayırseverimiz tarafından çeşme yaptırıldı. Öğrencilere kırtasiye ve mont yardımları da ulaştırıyoruz. Atmalılar Derneği olarak depremin yaralarını sararak hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Malatya Atmalılar Derneği Kurucusu ve Kongre Divan Başkanı Vahap Güner ise, derneğin kuruluşundan bu yana önemli çalışmalara imza attığını ifade ederek, "1994 yılında Malatya'da kurduğumuz derneğimiz Arguvan'a bir okul kazandırdı. Bu süreçte Anadolu'nun 30 kentinde, ayrıca Suriye ve Irak'ta Atma köylerinin bulunduğunu gördük. Bölgesel Atmalılar buluşmaları yapıldı, Atmalılar Vakfı kuruldu. Şimdi ise Anadolu'daki tüm Atmalılar derneklerini federasyon çatısı altında toplamak gerekiyor. Geniş bir coğrafyaya yayılmış ve birbirine 'amcaoğulları' diye hitap eden Atmalıların bir araya gelmesiyle çok daha önemli hizmetler yapılacaktır. Hatta bu yapı konfederasyon düzeyine taşınmalıdır" diye konuştu.

Atmalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 13. Olağan Kongresi'nde belirlenen yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Neziha Bölükbaşı, Seyfi Yücel, Rıza Parlak, Mesut Karasoy ve Ali Kemal Bayar." - MALATYA

