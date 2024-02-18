Makina Mühendisleri Odası'nda Süleyman Varol güven tazeledi
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi'nde yapılan seçimde mevcut başkan Süleyman Varol, 723 oy alarak yeniden başkan seçildi.
Makina Mühendisleri Odası'nda mevcut başkan Süleyman Varol güven tazeledi.
Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi'nde saat 09.00 itibariyle başlayan seçim 17.00 itibariyle sona erdi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı. Oylama sonucunda mevcut başkan Süleyman Varol, 723 oy alarak yeniden başkan seçildi. - KAYSERİ