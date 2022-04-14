Makedonya'da Gençlik Kampına katılacak olan NEVÜ öğrencileri rektör Aktekin'i ziyaret etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Erasmus+ Gençlik Projesi 'Hobby to Business' Makedonya'ya gidecek olan NEVÜ'lü öğrencileri makamında kabul etti.

Acıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İngilizce Öğretmeni ve Erasmus+ Gençlik Projesi Koordinatörü Fitnat Tavacı Erasmus+ Gençlik Projesi 'Hobby to Business' projesi ile ilgili Makedonya'da gençlik kampına katılacak olan NEVÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2. sınıf öğrencileri Tolga Eser, Leyla Şen, Dilara Temir, Güle Yücel, Aladdin Eskisarılı ve Harun Özden ile NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i makamında ziyaret etti. Kapadokya Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Fitnat Tavacı, dernek bünyesinde kabul gören proje ile Avusturya, Arnavutluk, Romanya, Makedonya ve Türkiye'den gençlerin katılımlarıyla 24 Mayıs - 02 Haziran 2022 tarihleri arasında Makendoya'nın Ohrid şehrinde düzenlenecek olan 'İstihdam ve Girişimcilik' konulu gençlik kampı hakkında Rektör Aktekin'e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğretmen Fitnat Tavacı ve öğrencilere teşekkür eden Rektör Aktekin, üniversitede eğitim gören öğrencilerin kabul edilen projede yer almalarının ayrıca gurur verici olduğunu söyledi. Yurt dışı eğitim tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak uluslararası ilişkilerin hem bireysel hem de mesleki anlamda son derece öğretici olduğuna da değinen Rektör Aktekin, proje dolayısıyla Makedonya'da gençlik kampına katılacak olan öğrencilere başarılar diledi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel