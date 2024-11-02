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Mahtumkulu Firaki'nin 300. Yılı Kapadokya'da Kutlandı

Mahtumkulu Firaki'nin 300. Yılı Kapadokya'da Kutlandı
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Türkmenlerin büyük düşünürü ve şairi Mahtumkulu Firaki, doğumunun 300. yıl dönümünde Kapadokya'da düzenlenen etkinliklerle anıldı. Sıcak hava balonları ile bayraklar asıldı.

Türkmenlerin büyük düşünürü ve bilge şair Mahtumkulu Firaki, doğumunun 300. yıl dönümünde Kapadokya bölgesinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği, Eko Avrasya Vakfı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Türk ve Türkmenistan bayrağının yanı sıra şair Mahtumkulu Firaki'nin posterinin asılı olduğu sıcak hava balonu Kapadokya semalarında havalandı. Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev gazetecilere yaptığı açıklamada; "Balonlara bu gün Türkmenistan ve Türk bayrakları, Türkmenlerin büyük düşünürü ve bilge şair Mahtumkulu Firaki'nin posterini astık. Firaki'nin bu yıl 300. doğum yılı. Kapadokya dünyada turizmin merkezi olduğu için böyle bir etkinlik yapmak istedik" şeklinde konuştu.

Büyükelçi Mekan İşanguliyev ve beraberindeki heyet daha sonra sıcak hava balonu ile Kapadokya bölgesini kuş bakışı izledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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