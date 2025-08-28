Mahsur Kalan Tatilcilerin Kurtarıcısı Muhtar Oldu

Mahsur Kalan Tatilcilerin Kurtarıcısı Muhtar Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesinde Ayanıs sahilinde yol aşınması nedeniyle mahsur kalan tatilcilerin yardımına mahalle muhtarı Sabahattin Atman koştu. Muhtar, iş makinesiyle araçları kurtararak ailelerin güvenliğini sağladı.

Van'ın Tuşba ilçesi Ayanıs sahilinde mahsur kalan tatilcilerin yardımına mahalle muhtarı koştu.

Tuşba ilçesi Ayanıs sahili, özellikle yaz mevsiminde tatilcilerin akınına uğruyor. Aileleriyle birlikte sahile giden vatandaşlar, bir yandan piknik yaparken bir yandan da Van Gölü'nün serin sularında yüzme fırsatı buluyor.

Ailesi ile birlikte Ayanıs sahiline giden ancak yolun toprak olması nedeniyle yolda mahsur kalan piknikçilerin yardımına Özyurt Mahalle Muhtarı Sabahattin Atman koştu. Piknikçilerin araçlarıyla yolda kaldığını fark eden Atman, iş makinesi ile araçları bulunduğu yerden çekti. Muhtar Atman yolun toprak olması nedeniyle araçların sık sık yolda kaldığını belirtti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yarım asırlık şirkette skandal! Personelden milyonluk vurgun

Türkiye'nin yarım asırlık şirketinde milyonluk vurgun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileleri kara kara düşündüren yurt ve ev fiyatları! 58 bin TL isteyen bile var

Aileleri kara kara düşündüren fiyatlar! 58 bin TL isteyen bile var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.