Mahmut Arıkan: "Terörü Bitirme Makamı Türkiye Büyük Millet Meclisidir"

Haber: ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Eğer 'yeni süreç' diyorsanız, önce eski hataların olmayacağını garanti altına almalısınız. Çözüm mü arıyorsunuz, o zaman adres belli, bu iş için çözüm adresi Ankara, bu işin makamı Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bu işi gerçekten çözmek istiyorsanız bu işin tarafı aziz milletimizdir" dedi.

Arıkan, partisinin 8. Olağan Çorum İl Kongresi'ne katıldı. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede konuşan Arıkan, hem Türkiye'nin hem de dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirterek, son dönemde yaşanan gelişmelerin ülkenin geleceğini doğrudan etkilediğine dikkati çekti.

Arıkan, şöyle konuştu:

"Hem ülkemiz hem dünyamız olağanüstü bir dönem yaşıyor. Çok sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Son günlerde ülkemizin geleceğini doğrudan ilgilendiren hayati gelişmeler yaşanıyor. Kimisi 'fırsat', kimisi 'tarihin dönüm noktası' diye tanımlamakta. Fakat ne kadar acıdır ki bu gelişmeleri ne Meclisten duyuyoruz ne de yetkili kurumlardan işitiyoruz. Bir bakıyorsunuz kritik bir açıklama ta İtalya'dan geliyor. Bir bakıyorsunuz hayati bir gelişmeyi sosyal medyadaki paylaşımlardan öğrenmek zorunda kalıyoruz.

"Yeni süreç diyorsanız, önce eski hataların olmayacağını garanti altına almalısınız"

Biz en başından beri şunu ifade ettik; bu ülkenin en önemli meseleleri 50 yılı aşkın süredir çözülmeyi bekleyen problemleri gizli toplantılarda yurt dışındaki masalarda, kapalı kapılar ardında yürütülemez. Çünkü biz bu filmi daha önce defalarca izledik. Biz bunun tecrübesini defalarca yaptık. Sadece Oslo'da, sadece Kandil'de, sadece İmralı'da yürütülen süreçlerin nasıl bir hayal kırıklığına dönüştüğünü bu millet çok iyi biliyor. PKK'nın açıklamasını büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Elbette barışın yanındayız. Elbette terörün bitmesini istiyoruz. Terörsüz bir Türkiye'yi herkesten fazla biz istiyoruz ama biz bu açıklamaların yabancısı değiliz. 1993'te de böyle şeyler duyduk. Barış gelmedi. 1995'te yine duyduk. Yine barış gelmedi. 98'de duyduk, 2006'da duyduk, 2009'da duyduk, 2013'te duyduk. Her defasında aynı cümleleri duyduk ve bugün yedinci kez bu cümleleri taraflardan duymaktayız. Peki ne oldu şimdi? Barış mı geldi? Silahlar mı sustu? Şehit haberleri mi bitti? Daha yeni şehidimiz geldi. Bu nedenle biz geçmişten ders çıkararak diyoruz ki, eğer yeni süreç diyorsanız, önce eski hataların olmayacağını garanti altına almalısınız. Ayrıca illa çözüm mü arıyorsunuz, o zaman adres belli, bu iş için çözüm adresi Ankara'dır. Makam bellidir, bu işin makamı Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Evet, bu işi gerçekten çözmek istiyorsanız bu işin tarafı aziz milletimizdir. Biz her zaman söyledik bugün de söylüyoruz. Bu milletin birliği için huzuru için adaleti için değil elimizi, vücudumuzu taşın altına koymaya hazırız ama kapalı kapı olmayacak. Kimse milletin arkasından iş çevirmeyecek. Şehitlerimizin aziz hatırası çiğnenmeyecek."