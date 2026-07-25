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Mahalle ve köylerin ihtiyaçları masaya yatırıldı

Mahalle ve köylerin ihtiyaçları masaya yatırıldı
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde mahalle ve köylerin ihtiyaçları masaya yatırıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde mahalle ve köylerin ihtiyaçları masaya yatırıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Tahir Yılmaz, ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla düzenlenen tanışma ve istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda muhtarların talep ve önerileri dinlenirken, mahalle ve köylerde yürütülen çalışmalar ile öncelikli ihtiyaçlar değerlendirildi. İlçede kamu hizmetlerinin daha etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, altyapı, ulaşım, çevre düzenlemeleri ve vatandaşların kamu hizmetlerine ilişkin talepleri ele alındı. Muhtarların sahadan aktardığı görüş ve öneriler doğrultusunda, çözüm bekleyen konular hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca kamu kurumları ile muhtarlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının daha etkin şekilde sürdürülmesi yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, "Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini en yakından takip eden kamu temsilcileridir. Gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısında mahalle ve köylerimizin ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve çözüm bekleyen konuları birlikte değerlendirdik. Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet sunabilmek için tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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