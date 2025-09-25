Mahalle Muhtarı'ndan Dayanışma Örneği: Taziye ve Hediye Ziyaretleri

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde mahalle muhtarı mahallesinde yeni doğan çocukların ailelerini ve cenazesi olan evleri ziyaret ederek, hediye ve taziyelerini iletiyor.

Ethem Kelekçi Mahallesi Muhtarı Ramazan Güçlü, vefat eden bir mahalle sakininin evine pide götürerek taziye ziyaretinde bulundu. Aynı gün içerisinde mahallede yeni doğum yapan bir aileyi de ziyaret eden Muhtar Güçlü, aileye hediye takdim ederek mutluluklarına ortak oldu.

Mahallede dayanışma kültürünü yaşatmak adına gönüllü olarak birçok çalışmaya imza atan Güçlü, yaptığı açıklamada "Biz büyük bir aileyiz. Acımızı da sevincimizi de birlikte paylaşmak en büyük sorumluluğumuz" dedi. - AFYONKARAHİSAR