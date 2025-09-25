Haberler

Mahalle Muhtarı'ndan Dayanışma Örneği: Taziye ve Hediye Ziyaretleri

Mahalle Muhtarı'ndan Dayanışma Örneği: Taziye ve Hediye Ziyaretleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde mahalle muhtarı, yeni doğan çocukların ailelerini ve cenazesi olan evleri ziyaret ederek dayanışma kültürünü güçlendiriyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde mahalle muhtarı mahallesinde yeni doğan çocukların ailelerini ve cenazesi olan evleri ziyaret ederek, hediye ve taziyelerini iletiyor.

Ethem Kelekçi Mahallesi Muhtarı Ramazan Güçlü, vefat eden bir mahalle sakininin evine pide götürerek taziye ziyaretinde bulundu. Aynı gün içerisinde mahallede yeni doğum yapan bir aileyi de ziyaret eden Muhtar Güçlü, aileye hediye takdim ederek mutluluklarına ortak oldu.

Mahallede dayanışma kültürünü yaşatmak adına gönüllü olarak birçok çalışmaya imza atan Güçlü, yaptığı açıklamada "Biz büyük bir aileyiz. Acımızı da sevincimizi de birlikte paylaşmak en büyük sorumluluğumuz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Gökçek'in 41 milyon lira ödediği mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'de yemek ücretlerine zam

TBMM lokantasına zam! Vekiller bir kase çorba için bakın ne ödeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.