MAGİNDER'den Güvenlik Korucularına Destek Ziyareti

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Güvenlik Korucuları Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Karademir, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından köy korucularının gösterdiği fedakarlığın altını çizerek, "Köy korucularımız bu şehrin gizli kahramanlarıdır" dedi.

MAGİNDER heyetini ağırlayan Malatya Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Yasin Doğan, deprem sürecinde sahada aktif görev alan korucuların, vatandaşların ihtiyaçlarına hızla cevap vermek için büyük çaba gösterdiğini belirtti. Doğan, "Kar kış demeden çadır kurduk, erzak dağıttık. Vatandaşın yanında olduk. Bu süreçte sahada sizleri de gördük. Malatya'nın eski günlerine kavuşması için gösterdiğiniz çaba nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

Köy korucularının, özellikle kırsalda güvenliğin teminatı olduğunu ifade eden MAGİNDER Başkanı Karademir ise, "6 Şubat depremlerinin ardından şehrimiz büyük bir yıkım yaşadı. Kırsal bölgelerde ciddi nüfus yoğunluğu oluştu. Bu süreçte köy korucularımız, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştı. Bizler de sahada buna birebir şahidiz. Evini, işini bırakıp köyünün, mahallesinin başında duran bu insanlar, şehrin gizli kahramanlarıdır" ifadelerini kullandı.

Karademir, açıklamasının devamında, "Devletimizin bekası, milletimizin huzuru için canla başla görev yapan köy korucularımızın her zaman yanında olmalıyız. Polisimiz, jandarmamız ve korucularımız 7 gün 24 saat görev başındayken, biz vatandaşlar da onlara sahip çıkmalıyız. Çünkü biz geceleri rahat uyuyorsak, bu onların sayesinde. MAGİNDER olarak Malatya'nın toparlanma sürecinde olduğu gibi, köy korucularımıza da desteğimizi sürdüreceğiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" diye konuştu

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MALATYA