Maffy'nin anısı Kuşadası'nda yaşayacak

İstanbul'da geçen Şubat ayında yaşamını yitiren dünyaca ünlü Kuşadalı caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından Tarihi Kervansaray'da düzenlenen bir programla anıldı. Programın ardından Başkan Ömer Günel, Falay'ın ismini ölümsüzleştirmek için heykeltıraş Cem Sağbil'in yaptığı ve Barbaros Bulvarı'na yerleştirilen bronz heykeli inceledi.

Türkiye'de Mafi, Avrupa ve ABD'de Maffy olarak tanınan caz müziğin efsane ismi Ahmet Muvaffak Falay, Güvercinada'da başlayan 'Maffy Caz Günleri' programıyla sevenleri tarafından anıldı. Tarihi Kervansaray'da gerçekleştirilen anma programına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye meclis üyeleri, KUSAV Başkanı Levent Köylü, heykeltıraş Cem Sağbil, ses sanatçısı Mehtap Meral ve çok sayıda davetli katıldı.

Anma programı, Falay'ın yakın arkadaşları olan Ali Ergül ile Nusret Türkeş Baykara'nın ünlü caz sanatçısıyla ilgili anılarını paylaşmasıyla başladı. Ardından katılımcılara heykeltıraş Cem Sağbil tarafından Maffy'nin bronz heykelinin yapım sürecini anlatan 'Bir eserin doğuşu: Maffy' adlı kısa video izletildi. Anma programında trompetçi Gökhan Dolunay, 'trompetten esintiler' isimli mini bir konser verdi. Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği program, yönetmenliğini Deniz Yüksel Abalıoğlu'nun yaptığı ve Ahmet Muvaffak Falay'ın yaşamı ile müzik serüvenini konu alan 'Maffy'sJazz' isimli belgeselin gösterimiyle sona erdi. Programdan sonra Başkan Ömer Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü ve beraberindekilerle Maffy'nin Barbaros Bulvarı'na yerleştirilen bronz heykelini inceledi.

Programın açılış konuşmasını yapan KUSAV Başkanı Levent Köylü, "Bugün Kuşadası ile özdeşleşen bir ismi anmaktan dolayı onur duyuyoruz. Kısa bir süre önce Kuşadası'nın turistik çarşıları yenilendi. Turistik çarşıda Maffy'nin 2011 yılında yerleştirilmiş bir heykeli bulunuyordu. Heykelde zaman içerisinde bir takım hasarlar oluşmuştu. Başkanımız Ömer Günel, çevre düzenlemesinin yapıldığı dönemde yeni bir Maffy heykelinin bölgeye yerleştirilmesini istedi. Heykeltıraş Cem Sağbil, Maffy'nin yakınları ve sevenleriyle yaptığı görüşmeler neticesinde bronz bir heykel hazırladı. Biz de Maffy'e yakışan bu heykeli Barbaros Bulvarı'na yerleştirdik. Heykelin önündeki karekodu cep telefonunuza okuttuğunuzda Maffy'nin hayatını birkaç dilde okuma ve müziklerini dinleme şansınız olacak. Ayrıca Güvercinada'da Maffy Caz Günleri isimli etkinliğimiz başlıyor. Böylece sanatçımızın adı Kuşadası ile anılmaya devam edecek" dedi.

Maffy'nin bronz heykelini yapan ünlü heykeltıraş Cem Sağbil ise, "Bu süreçte Maffy'i seven birçok kişiyle görüştüğüm için kendisini çok yakından tanıma fırsatı buldum. Maffy, sanatıyla dünyaya mal olmuş bir isim. Başkanımız Ömer Günel ve KUSAV Başkanı Levent Köylü süreci çok yakından takip etti. Maffy, sanat hayatımda heykelini yapmaktan çok büyük keyif aldığım ve onur duyduğum ender isimlerden biri oldu" diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, "Kuşadası'nın yaşamış ve yaşayan bütün değerlerini anlatmak zorundayız. Çünkü bir kentin hikayesini yollar ve sosyal donatı alanları yaparak anlatmazsınız. Eğer yaşadığınız kentin hikayesi yoksa geleceği de yoktur. Kuşadası, birçok önemli ismin hikayesine ev sahipli yapıyor. Ancak bunlar maalesef zaman içerisinde unutulmuş. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizin hafızasını kurumsal bir çatı altında toplayarak gelecek nesillere aktaracağız. Bunu da kültür ve sanat faaliyetleri ile yapacağız. Ruhunu ve emeğini vererek Maffy'nin bronzdan heykelini yapan sanatçımız Cem Sağbil'e çok teşekkür ederim. Ahmet Muvaffak Falay'ı hiçbir zaman unutmayacağız" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel