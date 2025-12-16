Bozdoğan'da minikler ekmek yapmasını öğrendi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Madran İlköğretim Okulu Anasınıfı öğrencileri, 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında hem eğitici hem keyifli etkinliklere imza attı.

Okulda yapılan etkinlikler çerçevesinde öğrenciler, aileleriyle birlikte turşu kurdu, turşu yarışması düzenledi. Kurabiye ve ekmek yapımı etkinlikleriyle çocuklar üretmenin ve yerli ürün kullanmanın önemini uygulamalı olarak öğrendi.

Yerli Malı Haftası kapsamında özellikle ekmek yapım sürecine katılan minikler, emek, paylaşım ve tutumlu olmanın değerini yaşayarak deneyimledi. Aile katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikler, öğrenci ve velilerden büyük ilgi gördü. - AYDIN