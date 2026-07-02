Haberler

Samsun'da Madımak Anması: Sivas Davası Biz Bitti Demeden Bitmez

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şubesi, Madımak Katliamı'nın 33. yılında basın açıklaması yaparak otelin utanç müzesi olması ve Cemevlerinin anayasal güvenceye kavuşması talebinde bulundu.

(SAMSUN) - Haber: Mehmet Rebii Özdemir

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şubesi, Madımak Katliamı'nın 33'üncü yılında basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Cem Sultan Ermiş, "Madımak Oteli amasız, fakatsız bir Utanç Müzesi olana dek mücadelemiz durmayacaktır" dedi.

Samsun Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde yaşamını yitirenler için eski vergi dairesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Samsun Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Cem Sultan Ermiş okudu.

Ermiş, Madımak Katliamı'nın üzerinden 33 yıl geçtiğini belirterek, "Hesabı sorulmayan acı unutulmaz. Madımak'ta işlenen insanlık suçuna verilen zaman aşımı kararını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz" dedi.

Cemevlerinin ibadethane olarak tanınması gerektiğini vurgulayan Ermiş, "Cemevleri yönetmeliklerle geçiştirilemez, doğrudan Anayasa'da ibadethane olarak tanımlanmalıdır. Bizler asla devletin Alevisi olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Ermiş, 2 Temmuz'da "33 Can, 33 Yıl" şiarıyla başta Sivas olmak üzere birçok yerde anma etkinlikleri düzenleneceğini belirterek, şunları söyledi:

"Madımak Oteli amasız, fakatsız bir Utanç Müzesi olana dek, bu katliamın arkasındaki derin yapılar açığa çıkıp yargılanana dek mücadelemiz durmayacaktır. 2 Temmuz Sivas Madımak Katliamı, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve insanlığa karşı işlenmiş suçların zaman aşımı olmaz. Sivas davası bir insanlık davasıdır. Bu dava, biz bitti demeden bitmez. Hesabını soracağız."

Kaynak: ANKA
ABD ordusuna ait helikopter Umman Denizi'ne acil iniş yaptı: 1 kişi kayıp

Trump'ın kabusu bitmedi! Ülkeye yine ABD askeri cenazesi gidecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum

Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum
Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti

Dünya bu görüntüyü konuşuyor!
Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi

Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi sona erdi
Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada büyük ses getirecek

Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada çok büyük ses getirecek
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız

Parti lideri ünlü komedyeni açık açık tehdit etti: O dili koparırız
Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' diyerek ligden çekildi

Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' deyip ligden çekildi