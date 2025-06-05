Maden Ortaokulu'nda Hayır Çarşısı: Filistin'e Destek

Maden Ortaokulu'nda Hayır Çarşısı: Filistin'e Destek
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Maden Ortaokulu, okul yönetiminin destekleriyle hayır çarşısı düzenleyerek elde edilen geliri Filistin'e bağışladı. Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman, öğrencileri ve katkıda bulunanları tebrik etti.

Maden Ortaokulunda okul yönetiminin destekleriyle, öğrenci velilerinin katkılarıyla hayır çarşısı düzenlendi. Öğrenciler, sattıkları ürünlerden elde edilen geliri Filistin'e destek amaçlı bağışladılar.

Filistin halkının ve Filistinli çocukların yararına organize edilen hayır çarşısı etkinliğine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman yöresel lezzetlerin, el emeği ürünlerin satışının yapıldığı tezgahları gezerek, öğrencilerden alışveriş yaptı. Öğrencileri duyarlılıklarından, okul yönetimini desteklerinden dolayı tebrik eden Kahraman, ürünlerin hazırlanmasında emeği geçen velilere ve öğretmenlere teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin, kurum amirlerinin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin, öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin katılım sağlayarak, ilgi gösterdiği hayır çarşısında, 40 bin liraya yakın para toplandı. Elde edilen gelir, Filistin'e gönderilecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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