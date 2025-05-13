Maden-İş Sendikası, Soma Faciasının 11. Yılında Hayatını Kaybeden Madencileri Andı

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Soma maden faciasının 11. yılında hayatını kaybeden madencileri mezarları başında andı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri M. Ali Çakır, "Hiçbir zaman şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetmişti. Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyeleri bugün 301 madencinin mezarını ziyaret ederek, meslektaşlarını dualarla andı.

Anma törenine, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Mali Sekreteri Zekeriya Aydın, Genel Sekreter M. Ali Çakır, Ege 1 Nolu Şube Başkanı Rıza Sal, Ege Bölge Şubesi Cumhur Yılmaz, Soma Şube Başkanı Ali Uzun ve Soma 2 Nolu Şube Başkanı Murat Çolak, diğer sendikaların yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda madenci katıldı.

Genel Sekreter Mehmet Ali Çakır, şehitlikte yaptığı konuşmada, "Türkiye Maden İşleri Sendikası olarak şubelerimizle buradayız. Hiçbir zaman şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı. Facianın üzerinden geçen 11 yıla rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu vurgulayan Çakır, 301 şehidi rahmetle anarak, yakınlarına ve tüm madencilere sabır diledi.

O gün yaşanan ihmallerin ve iş güvenliği eksikliklerinin yüreklerde derin yaralar açtığını belirten Çakır, bu acı olayın hafızalardan silinmeyeceğini söyledi. Ailelerin ve yakınlarının dinmeyen özlemini, acısını hissettiklerini dile getiren Çakır, bu acıların bir daha yaşanmaması için sorumluluk taşıyan herkesi insan odaklı düşünmeye ve davranmaya, iş sağlığı ve güvenliğine öncelik vermeye çağırdı.

Şehitlikteki anma töreninin ardından, sendika binası önünde hatıraları için lokma döktürüldü. Ayrıca, Soma'daki maden işçileri, işbaşı yapmadan önce hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti.