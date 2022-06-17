Maçka'da doğalgaz çalışmaları yeniden başladı - Haberler

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Maçka'da doğalgaz çalışmaları yeniden başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Maçka'da doğalgaz çalışmaları yeniden başladı

Trabzon'un Maçka ilçesinde doğalgaz çalışmaları yeniden başladı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde doğalgaz çalışmaları yeniden başladı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'ın girişimleri ile 2018 yılında ilçe merkezinde doğalgaz çalışmaları gerçekleşerek evlere ve esnaflara doğalgaz hizmet ulaşmıştı. Doğalgazın ulaşmadığı noktalar için ilçede yeniden çalışma başlatıldı.

Başkan Koray Koçhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bildiğiniz üzere ilçemizde doğalgaz kullanımı gerçekleştiriliyor. Şuan esnaf ve vatandaşlarımız bu doğalgazı kullanıyor. Birkaç mahallemizde Pandemi sürecinde duran doğalgaz çalışmaları ise bugün itibari ile başladı. Doğalgaz konusunda en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak Doğalgazı daha fazla vatandaşımızın kullanımına sunacağız. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Maçkamıza hayırlı olsun" dedi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Koray Koçhan Trabzon Yerel Haberler

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