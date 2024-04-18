Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret etti

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret etti.

Sınırların Ötesinde Macar Çağdaş Sanatına Bir Yolculuk etkinliğine katılmak üzere Kütahya'ya gelen Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis (MacaristanBE), beraberinde Macaristan Kütahya Fahri Konsolosu İsmet Güral ile birlikte Vali Musa Işın'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükelçi Matis'i Kütahya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Işın, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA