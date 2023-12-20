Macar Piyano Festivali'nde Havasi'nin Unutulmaz Konseri

Macar piyanist ve besteci Havasi, 23'üncü Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında Cam Piramit'te konser verdi. Binlerce sanatsever Havasi'nin performansı eşliğinde unutulmaz bir gece yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, tüm hızıyla devam ediyor. Festival kapsamında Antalya'ya gelen dünyaca ünlü Macar piyanist ve besteci Havasi, Cam Piramit'te Antalya'daki sanatseverlerle buluştu. Biletlerin satışa çıktığı ilk günlerden tükendiği festival kapsamında sahne alan Havasi'nin konserine, Antalya Büyküşehir Belediye Başkanvekili Kerem Kaya Turan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve binlerce Antalyalı katıldı.

KENDİ BESTELERİNİ SESLENDİRDİ

Coşkulu alkışlar eşliğinde sahneye çıkarak bestelediği eserleriyle kendi orijinal müziğini eşsiz bir performansla izleyicilere aktaran ünlü piyanist, sempatik tavırları ile de müzikseverleri kendine hayran bıraktı. Her parçasının arasında kısa konuşmalar yapan Havasi, daha önce tatil için geldiği Antalya'da bu kez konser veriyor olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Piyanoya 4 yaşında başlayan, Budapeşte Konservatuvarı'nda uzun süre öğretmenlik yapan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na da 'en hızlı piyanist' olarak adını yazdıran Macar sanatçı, sahnede Türkiye ve Antalya'da bulunmaktan ve kalabalık bir izleyici kitlesi ile buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Orijinal bestelerini dünyanın en önemli salonlarında icra eden sanatçı, konser sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

ÇİÇEK VE PLAKET VERİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Kerem Kaya Turan, konserin sonunda Havasi'ye çiçek ve plaket vererek teşekkür etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Ankara'da olması nedeniyle konsere katılamadığını belirten Turan, Başkan Böcek'in selam ve sevgilerini iletti. Yoğun alkışlar arasında konserini tamamlayan Havasi, sanatseverlerin uzun süren alkışları sonucunda bis yaparak bir parça daha seslendirdi.

PİYANO FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

22 Aralık tarihine kadar sürecek olan 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde program dolu dolu devam ediyor. Piyanonun büyük buluşmasında son üç gün de coşkulu geçecek. Can Saraç 20 Aralık'ta, Igudesman&Joo 21 Aralık'ta AKM'de sahne alacak. 21 Aralık'ta Aksu Fen Lisesi'nde resital ve söyleşi gerçekleştirecek olan Gülsin Onay 22 Aralık'ta AKM'de kapanış konserinde seyirciyle buluşacak.