Lütfü Savaş, Hatmek Kursiyerlerinin Heyecanına Ortak Oldu

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (HATMEK) eğitim gören kursiyerler, sene boyunca yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi. Başkan Lütfü Savaş da HATMEK kursiyerlerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak oldu.

HATMEK yıl sonu sergisinin açılışına HBB Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Nedime Keser Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sabri Tazeaslan, HBB yöneticileri, kursiyerlerin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, her yaş grubundan vatandaşın HATMEK, HBB Destek Eğitim Merkezi ve HBB Spor Kompleksi'nden faydalandığını belirtti.

SAVAŞ, KURSİYERLERİN HEYECANINA ORTAK OLDU

Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyduğunu da sözlerine ekleyen Savaş, HATMEK kurslarına destek veren Antakya Nedime Keser Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sabri Tazeaslan'a teşekkür etti.

HBB Yaygın Eğitim Şube Müdürü Emine Atmaca, HATMEK merkezlerinde verilen eğitimler hakkında konuklara bilgi verdi.

"HATMEK'LERDE BİN 87 AKTİF ÖĞRENCİMİZ VAR"

7 yaş üzeri tüm vatandaşların HATMEK eğitimlerin faydalandığını belirten Atmaca, "Şu anda Antakya HATMEK'teki günlük 780 öğrencimiz çeşitli alanlarda eğitim almaktadır. İskenderun'da 244, Payas'ta da 63 aktif öğrencimiz var. Pandemi sebebiyle iki yıldır çocuklara yönelik eğitimlere ara vermek zorunda kaldık. Bu sene 15 Haziran itibariyle çocuklara yönelik kurslarımızın kayıtlarını tamamladık" dedi.

"DESTEK EĞİTİM MERKEZLERİMİZDEN FAYDALANAN BİR ÖĞRENCİMİZ TÜRKİYE'DE İLK BEŞE GİRECEK"

Destek eğitim merkezlerinde yaz okullarına başladıklarını da belirten Atmaca, "Destek eğitim merkezlerimizde şu anda 250 öğrencimiz var. Geçen yıl 550 öğrenciyi mezun ettik. Bu sene destek eğitim merkezlerimizden faydalanan bir öğrenci LGS'de ilk beşe girebilecek durumda. Hatay Fen Lisesi'ni kazanır. 15 öğrencimiz de nitelikli liselere yerleşebilecek puanlar aldı" diyerek insan hayatına dokunabilmenin çok değerli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Lütfü Savaş ve beraberindekiler, kursiyerlerin eserlerini tek tek inceledi.

Müzik kursiyerlerinin seslendirdiği şarkılar ve türküler de organizasyona renk ve neşe kattı.

Kursiyerlerin yıl sonu sergisi, 6 Temmuz Çarşamba akşamına kadar HATMEK'in Antakya merkezinde ziyaretçilerini bekliyor olacak.

ANKA / Yerel