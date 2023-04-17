Lüleburgaz'da 'Revirleri ve Sağlık Kollarıyla Köy Enstitüleri' Konuşuldu

Lüleburgaz Belediyesi ile Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) iş birliğiyle, köy enstitülerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla LYSA Cahit Irgat Salonu’nda ‘Revirleri ve Sağlık Kollarıyla Köy Enstitüleri’ başlıklı etkinlik düzenlendi.

Lüleburgaz Belediyesi ile Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) iş birliğiyle, köy enstitülerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla LYSA Cahit Irgat Salonu'nda 'Revirleri ve Sağlık Kollarıyla Köy Enstitüleri' başlıklı etkinlik düzenlendi.

Lüleburgaz Belediyesi ile YKKED, köy enstitülerinin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu'nda 'Revirleri ve Sağlık Kollarıyla Köy Enstitüleri' söyleşisi düzenledi. Etkinlik çerçevesinde bilim insanı Prof. Dr. Hilmi Uysal da konuk konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr. Uysal 'Sağlık Eğitimi ve Canlandırılacak Köy' başlığı üzerine konuştu.

Açılış konuşmasının YKKED Lüleburgaz Şube Başkanı Hamiyet Gülaçar tarafından yapıldığı etkinliğin moderatörü ise önceki dönem YKKED Lüleburgaz Şube Başkanı Günsel Solak oldu. Etkinlik çerçevesinde YKKED Mandolin Topluluğu da mini konser verdi.