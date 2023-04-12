Lüleburgaz'da 2 Bin Kişi, Belediyenin İftar Programında Buluştu

Lüleburgaz Belediyesi’nin Kapalı Pazar Yeri ve Semt Merkezi’nde düzenlediği yaklaşık 2 bin kişilik iftar programı sonrasında konuşan Başkan Murat Gerenli, “Her şeyin sevgiyle başladığı kentimizde komşularımızla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyoruz” dedi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin Kapalı Pazar Yeri ve Semt Merkezi'nde düzenlediği yaklaşık 2 bin kişilik iftar programı sonrasında konuşan Başkan Murat Gerenli, "Her şeyin sevgiyle başladığı kentimizde komşularımızla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyoruz" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi, dün Kapalı Pazar Yeri ve Semt Merkezi'nde iftar sofrası kurdu. Yaklaşık 2 bin kişinin yağmurlu havaya rağmen katılım gösterdiği iftar programında Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de yer aldı. Gerenli, vatandaşları tek tek selamlarken, çocukların fotoğraf çekilme isteğini geri çeviremedi.

İftar sofrasında vatandaşlar birlikte olmanın mutluluğunu yaşarken, geleneksel Karagöz ve Hacivat gölge oyunuyla çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Alana gelen Osmanlı macuncusu da çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.