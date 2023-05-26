Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli'den Kahramanlara Teşekkür Belgesi

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası bölgeye gönüllü olarak giden ve çalışmalara destek olan belediye personeline teşekkür plaketi verdi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası bölgeye gönüllü olarak giden ve çalışmalara destek olan belediye personeline teşekkür plaketi verdi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, 6 Şubat'ta 50 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin hemen ardından bölgeye giderek depremzedelerin yanında olan Lüleburgaz Belediyesi personeline teşekkür belgesi verdi.

Belediye hizmet binası Erol Özgür Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Belediye Başkan Yardımcıları Leyla Güncer, Kemal Pektaş ve Gökhan Kaya Atay da yer aldı.

Başkan Gerenli, yaşanan olayın tüm Türkiye'yi derinden yaraladığını hatırlatarak, hiç düşünmeden bölgeye hızlı bir şekilde giden çalışma arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi. Gerenli, "Yaşanan acı deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Bu zor günleri hep birlikte dayanışmayla atlatacağız" dedi.