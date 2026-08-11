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Marella Discovery Alanya'ya Demir Attı: 2.535 Kişilik Kruvaziyer Hareketliliği

Marella Discovery Alanya'ya Demir Attı: 2.535 Kişilik Kruvaziyer Hareketliliği
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Malta bandıralı 264 metre uzunluğundaki Marella Discovery kruvaziyeri, bin 807 turist ve 728 mürettebatla Alanya'ya demir attı. Turistler ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi; gemi akşam Limasol'a hareket edecek.

Antalya'nın Alanya ilçesine Malta bandıralı 264 metre uzunluğundaki Marella Discovery isimli kruvaziyer gemisi geldi. Gemide bulunan bin 807 turist ile 728 mürettebat ilçeye hareketlilik kattı.

Malta bandıralı 264 metre uzunluğundaki Marella Discovery isimli yolcu gemisi sabah saatlerinde Alanya iskelesine demir attı. Sabah saatlerinde Alanya İskelesi'ne demir atan lüks yolcu gemisindeki turistlerin büyük bölümünün İngiltere vatandaşı olduğu öğrenildi. Gemiden inen yolcular, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek üzere iskelede bekleyen tur otobüslerine bindi. Turistlerin bir bölümü ise Alanya'nın doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla safari turlarına katıldı.

Toplam 2 bin 535 kişinin bulunduğu Marella Discovery isimli kruvaziyer gemisinin akşam saatlerinde Alanya'dan ayrılarak Limasol'a doğru hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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