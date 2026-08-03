AVM bahçesinde koyun sürüsü şaşkınlık yarattı
Bolu'daki 14 Burda AVM'nin bahçesine giren 6-7 küçükbaş hayvandan oluşan koyun sürüsü, adeta köy manzarası oluşturdu. Nereden geldiği ve kime ait olduğu bilinmeyen koyunlar, alışverişe gelen vatandaşların ilgi odağı oldu; birçok kişi cep telefonuyla görüntü aldı.
Bolu'da 14 Burda AVM'nin bahçesinde sürü halinde dolaşan koyunlar, vatandaşların ilgi odağı oldu.
Nereden geldiği ve kime ait olduğu henüz bilinmeyen 6-7 küçükbaş hayvandan oluşan sürü, 14 Burda AVM'nin bahçesine girdi. Mağazaların ve kafelerin yer aldığı alışveriş merkezinin bahçesinde adeta köy manzarasını andıran görüntüler oluşturan koyunlar, çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu. Alışverişe gelen pek çok kişi, koyunları kayda aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı