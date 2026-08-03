Haberler

AVM bahçesinde koyun sürüsü şaşkınlık yarattı

AVM bahçesinde koyun sürüsü şaşkınlık yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'daki 14 Burda AVM'nin bahçesine giren 6-7 küçükbaş hayvandan oluşan koyun sürüsü, adeta köy manzarası oluşturdu. Nereden geldiği ve kime ait olduğu bilinmeyen koyunlar, alışverişe gelen vatandaşların ilgi odağı oldu; birçok kişi cep telefonuyla görüntü aldı.

Bolu'da 14 Burda AVM'nin bahçesinde sürü halinde dolaşan koyunlar, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Nereden geldiği ve kime ait olduğu henüz bilinmeyen 6-7 küçükbaş hayvandan oluşan sürü, 14 Burda AVM'nin bahçesine girdi. Mağazaların ve kafelerin yer aldığı alışveriş merkezinin bahçesinde adeta köy manzarasını andıran görüntüler oluşturan koyunlar, çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu. Alışverişe gelen pek çok kişi, koyunları kayda aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı

Görüntü Mardin'den! Yabancı turistlere sunulan hizmet olay oldu
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik

Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı

Aylar önce kimse tanımıyordu şimdi millet onun için birbirini eziyor
Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan yeni sevgilisiyle tatil pozu

Icardi defterini kapattı mı? Wanda Nara yeni sevgilisiyle tatilde
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Gözaltındaki Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili karar verildi
Dembele gözlerden uzak tuttuğu eşiyle fotoğraf paylaştı, beğeni butonu çöktü

Sır gibi sakladığı eşiyle fotoğraf paylaştı, beğeni butonu çöktü
Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na kızından duygusal mesaj

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun kızından mesaj var