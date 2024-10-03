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Lübnan'dan Mersin'e Gemilerle Göç Başladı

Lübnan'dan Mersin'e Gemilerle Göç Başladı
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıların ardından, Lübnan'daki yabancı uyruklu vatandaşlar deniz yoluyla Mersin'in Taşucu Limanı'na gelmeye başladı. Bugün yaklaşık 320 kişi taşıyan 3. gemi limana yanaştı.

İsrail'in saldırılarının ardından Lübnan'dan yüzlerce kişi gemilerle Mersin'e geliyor. Daha önce 2 geminin geldiği Mersin Taşucu Limanına bugün 320 kişinin olduğu bir gemi daha yanaştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırmasının ardından Lübnan'da yaşayan başka ülke vatandaşları havayolu kapalı olduğu için deniz yolu ile Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşçu Limanına gemilerle gelmeye başladı. Daha önce iki gez yaşanan gemiyle çok sayıda şahıs Taşucu Limanına gelip ülkelerine gitti. Bugün ise yine limana farklı ülkelerden 320 kişinin bulunduğu gemi limana yanaştı. Şahıslar birazdan gemiden inip pasaport işlemlerini yaptıktan sonra kendi ülkelerine gidecek. Bu zamana kadar limana Lübnan'dan gelen bu 3. gemi oldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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