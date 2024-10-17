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Lübnan'dan Ayrılan Türk Vatandaşları Çukurova Havalimanı'na İndi

Lübnan'dan Ayrılan Türk Vatandaşları Çukurova Havalimanı'na İndi
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İsrail'in saldırılarından kaçan Türk vatandaşlarını taşıyan charter uçak, Lübnan'dan Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na indi. Yolcuların bir kısmı burada inerek kalırken, diğerleri İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan ayrılan Türk vatandaşlarını taşıyan charter uçak, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na indi. Yolcuların bir kısmı havalimanında inerken, diğerlerinin İstanbul'a gideceği öğrenildi.

Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için Beyrut-Mersin-İstanbul güzergahında charter uçak seferi düzenlendi. Beyrut'tan 169 yolcu ile havalanan uçak, saat 10.30 sıralarından Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na indi. Yolcuların bir kısmı havalimanında inerken, diğerlerinin İstanbul'a gideceği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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