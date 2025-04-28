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LÖSEV, YEDAŞ'a Teşekkür Sertifikası Verdi

LÖSEV, YEDAŞ'a Teşekkür Sertifikası Verdi
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Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi'ye desteklerinden dolayı teşekkür sertifikası takdim etti. Her yıl yapılan yardım etkinliği, lösemili çocukların tedavi giderlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi ve toplumsal dayanışmaya örnek oldu.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), kurum olarak gösterdikleri duyarlılıktan dolayı YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi'ye "teşekkür sertifikası" takdim etti.

LÖSEV tarafından her yıl geleneksel olarak YEDAŞ Genel Müdürlüğü binasında kurulan yardım standı, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelir, lösemili çocukların tedavi ve yaşam giderlerine katkı sağlamak amacıyla LÖSEV'e bağışlandı. Şirket çalışanlarının gönüllü katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, toplumsal dayanışmayı teşvik eden anlamlı bir organizasyon olarak dikkat çekti.

LÖSEV yetkilileri, gösterilen bu destek karşısında YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi'ye teşekkür sertifikası takdim ederek, kurumsal duyarlılığa vurgu yaptı.

YEDAŞ'tan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"YEDAŞ, yalnızca insan odaklı projelere değil; doğayı, çevreyi ve tüm canlıları kapsayan bütüncül bir yaklaşımı benimseyerek çeşitli alanlarda sürdürülebilir katkı sunmayı hedefliyor. LÖSEV iş birliğiyle yürütülen bu gönüllü destek çalışması da, bu anlayışın önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Etkinliğin önümüzdeki yıllarda da düzenli olarak devam ettirilmesi planlanıyor." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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