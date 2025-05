LÖSEV'den Kayseri'de 250 Aileye Et Dağıtımı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından Kayseri'de 250 aileye et dağıtımı yapıldı.

Et dağıtımı ile ilgili bilgiler veren LÖSEV Kayseri İrtibat Ofisi İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun, "LÖSEV'in 'Mutlu Et' projesi adı altında biz 12 ay boyunca ailelerimize kırmızı et dağıtımı yapıyoruz. Kurban Bayramı'nda yapılan bağışları biz taze bir şekilde ailelerimize ulaştırıyoruz. Bugün de burada bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün de 250 ailemize kırmızı et dağıtımı yapılacak" dedi.

Kurşun, kırmızı etin lösemi tedavisinde çok önemli olduğunu söyleyerek, "Lösemi ve kanser tedavisinde beslenme zincirinin en önemli parçalarından biri proteindir. Araştırmalar da bunu hep gösteriyor. Biz de buna bağlı kalarak ailelerimizin tedavi sırasında aldığı kemoterapi ya da akıllı ilaçla kötü hücrelerin yanında iyi hücrelerin de ölmesi nedeni ile protein alması için kırmızı et yarımında bulunuyoruz. O yüzden kurban bağışları LÖSEV için çok büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ