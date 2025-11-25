Haberler

Lösemiyle Mücadele Eden Genç Polis Memurunun Cenazesi Uğurlandı

Güncelleme:
Adana'da lösemi hastalığına yenik düşen 27 yaşındaki polis memuru İsa Azmaz için düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Azmaz'ın 8 aylık kızı babasını beresiyle uğurladı.

Adana'da lösemi hastalığına yenik düşen Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru İsa Azmaz için tören düzenlendi. Törende Azmaz'ın yakınları gözyaşlarına boğulurken, 8 aylık kızı babasını üzerinde "polis" yazan beresiyle uğurladı.

Bir süredir lösemi tedavisi gören 27 yaşındaki 3 yıllık polis memuru İsa Azmaz, Yüreğir Başkent Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Evli ve Melisa isimli 8 aylık bebeği olan genç polis memuru için bugün Buruk Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Azmaz'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, gasilhaneden silah arkadaşları tarafından alındı. Polisin naaşı mezarlığa silah arkadaşlarının omuzlarında getirilirken, anne Şerife Azmaz (53) ve eşi Melike Azmaz (26) ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Genç polisin geride bıraktığı 8 aylık kızı ise babasını üzerinde "polis" yazan beresiyle uğurladı. Düzenlenen törenin ardından genç polisin naaşı, toprağa verilmek üzere cenaze aracıyla Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Akköprü köyüne götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
