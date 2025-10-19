Haberler

Lösemiyi Yenen Gencay Demir İçin Balon ve Uçurtma Etkinliği Düzenlendi

Lösemiyi Yenen Gencay Demir İçin Balon ve Uçurtma Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de lösemi hastalığını yenerek sağlığına kavuşan 11 yaşındaki Gencay Demir için gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Gencay, diğer hasta çocuklara da umut ve mutluluk mesajı verdi.

Çanakkale'de lösemi hastalığını atlatan 11 yaşındaki Gencay Demir için balon ve uçurtma etkinliği düzenlendi.

Çanakkale'de 6 yaşından beri lösemi hastalığıyla mücadele eden 11 yaşındaki Gencay Demir, 5 yıllık zorlu sürecin ardından hastalığı yendi. Sağlığına kavuşan Gencay için 18 Mart Atatürk Stadyumu'nda il protokolü, ailesi, maçı olan Çanakkalespor ve Kepezspor'un oyuncuları ve taraftarlarla beraber yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

"Herkes mutlu olsun istiyorum"

Lösemi hastalığını 5 yıllık mücadelenin ardından atlatan Gencay Demir, "Çok zor bir hastalığı atlattım. Her gün acılar çektim, ağladım. Zar zor dayandım ama hastalığı yendim. Benim gibi hasta olan çocuklar da hastalığı yener. Herkes mutlu olsun istiyorum. Bu etkinliği çok istiyordum. Beni kırmayıp bu etkinliği gerçekleştirdiler. Çok mutluyum" dedi.

"Biz atlattık"

Bu zor süreci beraber atlattıklarını anlatan anne Zehra Demir, "Çok heyecanlıyız. Kanseri biz yendik. Bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Hastalık süreci zor geçti ama biz atlattık. 6 yaşında başladı, 5 yıldır mücadele veriyorduk" ifadelerini kullandı.

Lösemi hastalığında kritik bir rol oynayan kan bağışını vurgulayan baba Fahrettin Demir, "Çok zor bir hastalık. Allah hiçbir anneyi, babayı evladıyla sınamasın. İnsanlardan tek istediğim bir tüp kanı bir çocuktan esirgemesinler. Bir tüp kanla bir çocuğun hayatı kurtulur. Belki ilerideki bir cumhurbaşkanını kurtarmış olacaklar" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu seçim sonuçlarını kabul etmemeli ve Türkiye'ye katılma kararı almalı

KKTC seçimleri için Devlet Bahçeli'den olay çağrı!
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan ilk açıklama

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı'ndan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Liverpool'a Anfield'da 10 yıl aradan sonra şok!

Cimbom'a yenilen Liverpool'un beli doğrulmadı! 10 yıl sonra şok
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz

Icardi için transfer itirafı: Onu takımımızda düşünmüyoruz
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Süper Lig'de nefes kesen maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı

Yok böyle maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı, süre yetmedi
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Domenico Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun sorusuna flaş cevap

Tedesco'dan İrfan Can ve Cenk Tosun sorusuna flaş cevap
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.