Lösemiyle mücadele eden Azra'nın en büyük hayali basketbolcu olmak

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde lösemi teşhisi konulan 15 yaşındaki Azra Soykan, zorlu tedavi sürecinin ardından yarım bıraktığı spora dönerek basketbolcu olma hayalini gerçekleştirmek istiyor.

İlçeye bağlı Dedeler köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği "Türbe Bayramı" etkinliklerinde, iki yıl önce lösemi teşhisi konulan Azra Soykan da yer aldı. Uzun süre hastanede tedavi gördüğünü ve bu sürecin özellikle çocuklar için oldukça zor geçtiğini ifade eden Soykan, mevcut sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

"Hayalim basketbolcu olmak"

Hastalık öncesinde aktif olarak sporla ilgilendiğini anlatan Soykan, "Şu an Allah'a şükür iyiyim. İki sene önce bu hastalığa yakalandım ve iki yılım hastanede geçti. Hastane ortamı gerçekten çok zor, hele çocuklar için daha da zor" dedi.

Hastalığı nedeniyle spora ara vermek zorunda kaldığını dile getiren Soykan, "En sevdiğim aktiviteler basketbol oynamak ve yüzmeye gitmekti. Aynı zamanda atletizmle de ilgileniyordum ancak şu an bunları yapamıyorum. En büyük hayalim basketbolcu olmak" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı