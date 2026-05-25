Kanseri yenen 8 kahraman çocuk Kıbrıs'ta devletin zirvesiyle buluştu

Lösemi ve kanseri yenerek sağlığına kavuşan 8 çocuk, KKTC'de Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Erhürman makam koltuğunu çocuklara devrederken, LÖSANTE Hastanesi'ni ziyaret sözü verdi.

Lösemi ve kanseri yenerek sağlıklarına kavuşan 8 kahraman çocuk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) devletin zirvesiyle bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman makam koltuğunu çocuklara devrederken, Ankara'daki hastaneyi ziyaret etme sözü verdi.

Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından yürütülen 'Dünyayı Geziyoruz' projesiyle KKTC'ye giden 8 çocuk, Lefkoşa'da üst düzey resmi temaslarda bulundu. Heyet, ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından makamında ağırlandı. Çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Erhürman, makam koltuğunu sırasıyla miniklere devretti. Çocukları her Kıbrıs ziyaretlerinde ağırlamaktan mutluluk duyacağını belirten Erhürman'a teşekkür plaketi takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erhürman, heyetin daveti üzerine ilk Ankara programında LÖSANTE Hastanesi'ni ziyaret edeceğinin de sözünü verdi.

Büyükelçilik ve üniversiteye anlamlı ziyaret

Lefkoşa temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de görüşen heyet, hastalıkla mücadele projelerini aktararak Büyükelçi'ye ziyaret anısına teşekkür belgesi sundu. Görüşmenin ardından Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'na geçilerek çelenk bırakıldı.

Ada turuna Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile devam eden çocuklar, Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen'i ziyaret etti. Kampüste üniversiteli gönüllü gençlerle bir araya gelen minik kahramanlar, renkli görüntülere sahne olan duvar boyama etkinliğine katıldı. Şarkılar eşliğinde kampüs duvarını löseminin farkındalık rengi olan turuncuya boyayan çocuklar, dev harflerle 'Umut varsa iyileşme de vardır' yazarak üniversitede kalıcı bir iz bıraktı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
