Londra Yüksek Mahkemesi, F-35 Parçalarının İsrail'e İhracatını Onayladı

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Londra Yüksek Mahkemesi, İngiltere'nin F-35 savaş uçağı parçalarının İsrail'e ihracatının yasal olduğuna karar verdi ve Al-Haq'ın itirazını reddetti.

Londra Yüksek Mahkemesi, İngiltere'nin F-35 savaş uçağı parçalarının İsrail'e ihracatının yasal olduğuna karar verdi.

Londra Yüksek Mahkemesi, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yerleşik bir grup olan Al-Haq'ın İngiltere'nin bazı silah ihracatı lisanslarını askıya alırken F-35 parçalarını bu kararın dışında bırakmasına ilişkin itirazını görüştü. Al-Haq'ın itirazını reddeden Yüksek Mahkeme, İngiltere'nin Gazze'de uluslararası insancıl hukukun ihlalinde kullanılabileceğini kabul etmesine rağmen F-35 savaş uçağı parçalarının İsrail'e ihraç edilmesinin yasal olduğuna karar verdi. Yargıçlar Stephen Males ve Karen Steyn, davanın " İngiltere'nin İsrail'e silah veya diğer askeri teçhizat tedarik edip etmemesi gerektiği ile ilgili olmadığını", asıl meselenin mahkemenin İngiltere'nin hayati önem taşıdığını savunduğu uluslararası F-35 programından çekilmesi gerektiğine karar verip veremeyeceği olduğunu dile getirdi.

Ne olmuştu?

Al-Haq, geçtiğimiz yıl İngiltere'nin bazı silah ihracat lisanslarını askıya alırken F-35 parçalarını bu yasaktan muaf tutmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle İngiltere Ticaret Bakanlığı aleyhine yasal işlem başlatmıştı. İngiliz hükümeti ise lisansların askıya alınmasının savaş uçaklarının parçalarını üreten ve tedarik eden sektörleri etkieyeceğini ve uluslararası güvenlik üzerinde bir etkiye neden olacağını savunmuştu. İngiltere Savunma Bakanlığı da böyle bir kesintinin "ABD'nin Birleşik Krallık ve NATO'ya olan güvenini sarsacağını" iddia etmişti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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