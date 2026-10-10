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Lokman Ayva Düzce'de Kızılay'a kan bağışında bulundu, duyarlılık çağrısı yaptı

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Lokman Ayva Düzce'de Kızılay'a kan bağışında bulundu, duyarlılık çağrısı yaptı
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TBMM’nin ilk görme engelli milletvekili Lokman Ayva, Düzce’de Kızılay’a kan bağışında bulunarak vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaptı. Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, bağışı nedeniyle Ayva’ya teşekkür etti.

TBMM'nin ilk görme engelli milletvekili ve Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Kızılay'a kan bağışında bulunarak vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk görme engelli milletvekili ve Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Kızılay'a kan bağışında bulunarak kan ihtiyacına destek verdi. Ayva'nın bağışı, düzenli kan bağışının önemine bir kez daha dikkat çekti.

Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, kan bağışında bulunarak destek veren Lokman Ayva'ya duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

"Kan vermek insanlığa hizmet etmenin en kolay yolu"

Kan vermenin insanlığa hizmet etmenin en kolay ve faydalı yollarından biri olduğunu vurgulayan Ayva, "İster engelli olun ister engelsiz, ister fakir olun ister zengin, kadın erkek fark etmeden hepimizin yapabileceği en güzel hizmet kan vermektir. Herkesin eşit şekilde yapabileceği en güzel işin kan bağışı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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