Likya yolunda düşen yaşlı turist kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemler ilçesi Likya yolunda yürüyüş yapan Debrett Gordon Lyons isimli yaşlı turist düşmesi ve şakak kemiğinde kırık oluşması nedeniyle yapılan yardım çağrısı sonrası UMKE, 112 ASHİ ve Jandarma JAK timleri tarafından uzun bir yürüyüş sonrası kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Debrett Gordon Lyons isimli yaşlı turist, Seydikemer ilçesi Likya yolunda yürüyüş yaparken düşmesi sonucu şakak kemiğinde kırık oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezinden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye Karadere 112 ASHİ ekibi, Babadağ UMKE ve Jandarma JAK timleri sevk edildi.

Babadağ UMKE, JAK ve 112 ASHİ ekipleri bir saatlik bir yürüyüşün ardından vakaya ulaştılar. Araç ile ulaşımın olmadığı bölgeden yine ekipler tarafından sedye ile elde uzun süre taşınan yaralı Debrett Gordon Lyons Babadağ UMKE ekibi tarafından Fethiye Devlet Hastanesine nakledildi.