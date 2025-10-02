'Lider Çocuk Tarım Kampı' kooperatifçilik temasıyla gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim, Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığınca ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak her yıl düzenlenen 'Lider Çocuk Tarım Kampı Programı' bu yıl 'Kooperatifçilik' temasıyla gerçekleştirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, kampın açılışında yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletlerin 2025 yılını Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan etmesi ve 'Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar' sloganından hareketle bu yılki kampımızı 'Kooperatifçilik' temasıyla düzenledik. Çocuklarımızın üretim, paylaşım ve dayanışma kültürünü küçük yaşlarda öğrenmesini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda, Menteşe Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu İlkokulundan 21 öğrencimizle birlikte ilk olarak S.S Kızılyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üretim tesisini ziyaret ettik.

Kooperatifçiliğin İlimizde en iyi örneklerinden biri Kızılyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Süt ürünleri üretimi yapılan tesislerinde öğrencilerimiz sütün, çeşit çeşit peynire ve yoğurda dönüşümünü yakından görerek kooperatif başkanı Mustafa Yıldız'dan üretim aşamaları hakkında bilgi aldılar. Sağlıklı, doğal ve hijyenik ürünlerin soframıza ulaşmadan önceki yolculuğunu öğrendiler. Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü personelimizin katkılarıyla Akyaka'da düzenlenen tekne turuna katıldık ve yine çocuklarımızla S.S Akyaka Su Ürünleri Kooperatifini ve Akyaka Tur kooperatifini ziyaret ettik. Balık ekmek ikramı eşliğinde çocuklarımız hem eğlendi hem de kooperatifçiliğin önemini öğrenme fırsatı buldu. Öğrencilerimiz tarım ve kooperatifler hakkında düşüncelerini yansıtan resimler yaparak hayal güçlerini kağıda döktüler. Bu tür etkinliklerin geleceğin üretici ve bilinçli tüketici nesillerini yetiştirmede büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Baydar, çocuklara tarımı sevdirmek, çevre ve doğa bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı'nın önümüzdeki günlerde tekrarlanacağını ve bundan sonraki yıllarda da farklı temalarla devam edeceğini vurguladı. - MUĞLA