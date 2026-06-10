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Bilecik'te ilk kez LGS'de öğrencilere 'Beslenme Paketi' dağıtılacak

Bilecik'te ilk kez LGS'de öğrencilere 'Beslenme Paketi' dağıtılacak
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Bilecik'te LGS kapsamındaki merkezi sınavda, velilerin onay verdiği öğrencilere ilk kez sözel ve sayısal oturumlar arasında beslenme paketi dağıtılacak. Paket, kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşuyor.

Bilecik'te Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki Merkezi Sınav'da öğrencilere ilk kez 'Beslenme Paketi' dağıtılacak.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda, velilerinin onay verdiği öğrencilere bu yıl ilk kez sözel ve sayısal oturumları arasındaki dinlenme süresinde beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, sınav kaygısını azaltmak ve motivasyonu artırmak amacıyla 'Beslenme Paketi' dağıtılacak. Konu hakkında bilgi veren Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Merkezi sınava başvuru sırasında e-Okul sistemi üzerinden velilerince talepte bulunulan 924 bin 191 öğrenci, sınavın iki oturumu arasında beslenme paketinden faydalanmış olacak. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışında sınava girecek 1 milyon 22 bin 658 öğrenciden yaklaşık yüzde 91'ine beslenme paketi dağıtılacak. Velilerinin onay verdiği öğrencilere bu yıl ilk kez sözel ve sayısal oturumları arasındaki dinlenme süresinde beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, sınav kaygısını azaltmak ve motivasyonu artırmak amacıyla, kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su dan oluşan beslenme paketi dağıtılacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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