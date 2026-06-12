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LGS'ye geç kalma riskiyle karşı karşıya kalan öğrencilerin imdadına polis yetişecek

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Afyonkarahisar'da yarın yapılacak LGS sınavında geç kalma riski yaşayan öğrenciler, 112'yi arayarak polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezine ulaştırılacak.

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar'da da yarın gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavında sınava yetişme sorunu yaşayan veya geç kalma riskiyle karşı karşıya kalan öğrencilerin imdadına polis yetişecek.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yarın gerçekleştirilecek LGS sınavı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yarın gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavı kapsamında, öğrencilerimizin sınava güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda katılabilmeleri amacıyla tüm kurumlarımızla koordineli şekilde gerekli tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirler çerçevesinde sınav merkezlerinin bahçelerine veli araçları kesinlikle alınmayacaktır. Trafik yoğunluğu oluşturarak öğrencilerimizin sınav alanına ulaşmasını zorlaştırmamak adına, araçların okul çevresindeki uygun park alanlarına bırakılması gerekmektedir. Sınav süresince okul yakınlarında korna çalınmaması, inşaat ya da yüksek sesli diğer faaliyetlere ara verilmesi konusunda tüm sürücülerin ve vatandaşlarımızın ekstra hassasiyet göstermesini bekliyoruz.

Sınav günü hiçbir öğrencimizin emeklerinin zayi olmasına, bir anlık aksilik yüzünden hayallerinden uzak kalmasına asla izin vermeyeceğiz. Sınava yetişme sorunu yaşayan veya geç kalma riskiyle karşı karşıya kalan evlatlarımız, hiç vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabilirler. Sahadaki polis ekiplerimizin sirenlerini bu kez evlatlarımızın geleceği için çalacak, her bir öğrencimizi güvenle ve hızla sınav merkezlerine ulaştıracaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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